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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kumar oynayanlara 692 bin lira para cezası

Kumar oynayanlara 692 bin lira para cezası

Polisin kahvehaneye girmesi

Polis Para Cezası Kahvehane Zabıta 

-Kumar oynayanlar
-Kumar kağıtları
-Şahısların görüntüsü

( ADANA ) -- Adana polisi, kumar oynatılan 16 kahvehaneye yaptığı baskında 176 kişiye 692 bin lira para cezası uyguladı ADANA

- Adana polisi, kumar oynatılan 16 kahvehaneye yaptığı baskında 176 kişiye 692 bin lira para cezası uyguladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanelerin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda 16 kahvehaneye baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis kumar oynatan 18 şahsa adli işlem başlatırken, 61 şahsa kumar oynamaktan, 176 şahsa ise pandemi kurallarına uymamaktan 692 bin lira para cezası uyguladı. Bilgi verilmesi üzerine kahvehaneler zabıta tarafından mühürlendi. (FKE-
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