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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kumar oynayan 30 kişiye para cezası

Kumar oynayan 30 kişiye para cezası

Kumar oynayanlardan detaylar

Televizyon Para Cezası Tarım İkinci El Eşya Harekete Geç 

-Polisin içeriye baskını
-Kumar malzemeleri
-Genel detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da kumar oynatılan ve Covid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği depodaki 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası kesildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde, ikinci el eşya satışı yaptığı şekilde tabelaları olan bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiye kumar oynamak ve Covid-19 tedbirlerine uymamaktan 144 bin 150 lira para cezası kesti. Depodaki aramada, tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi. Mühürlenerek kapatılan deponun kiracısı O.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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