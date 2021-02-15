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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kumar oynayan 11 kişiye koçbaşı ile baskın

Kumar oynayan 11 kişiye koçbaşı ile baskın

- Baskından görüntü

Polis Para Cezası Akalan Polis Ekipleri 

-- Kumar oynarken yakalananlardan görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince koçbaşı ile kapısı kırılarak baskın yapılan bir adreste kumar oynarken yakalanan 11 kişiye para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre Gebze’de bulunan ikamet içerisinde kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi.
Koçbaşı ile kapıyı kırarak adrese giren polis ekiplerince yapılan incelemede 11 kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayarak kumar oynarken suçüstü yakalandı. İkamette yakalanan 11 kişiye sokağa çıkma, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Baskında ayrıca kumar oynayan 8 şahsa idari, ikamet sahibi 1 şahıs hakkında da adli işlem uygulandı. (GY-
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