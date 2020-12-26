Kumar oynatılıp alkol tüketilen kıraathaneye şok baskın kamerada

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( BURSA )- Polis kısıtlamaya rağmen gizli kumar oynanıp alkol tüketilen kıraathaneyi böyle bastı BURSA



- Bursa polisi kısıtlama kurallarını ihlal edenlere göz açtırmıyor. Dün gece Yıldırım İlçesinde kapalı olması gerektiği halde gizli kumar oynanıp alkol tüketilen kıraathaneyi basan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro Amirliğine bağlı ekipler kumar oynayan 9 kişi ile iş yerine ceza yağdırdı Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Karaağaç mahallesi Sakaldöken Caddesi üzerindeki üzerinde herhangi bir tabela bulunmayan kıraathane görünümlü işyerine baskın yaptı. Polis ekipleri masalarda kumar oynayıp sigara ve alkol tüketen şahısları tek tek tespit etti. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerine içeride sigara içildiği, tapdk belgesi olmadığı halde alkollü içki tüketildiği, Covid 19 tedbirlerine uyulmadığı için yüklü miktarda ceza kesildi. Yetkililer kısıtlama döneminde bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini dile getirdi.



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