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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı

Kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı

-kumar oynayan şahısların binadan sevki

Akalan Kamera İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

--kumar oynayan şahsın ekipleri atlatmaya çalışması

( SİVAS ) -- Sivas’ta kumar oynarken yakalanan şahsın, binadan çıkarıldığı esnada polis ekiplerini atlatmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. SİVAS

- Sivas’ta kumar oynarken yakalanan şahsın, binadan çıkarıldığı esnada polis ekiplerini atlatmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Afyon sokakta bulunan bir binanın en üst katında kumar oynandığı bilgisini alan ekipler adrese baskın düzenledi.
Ekiplerin baskınında 15 şahıs ikamette kumar oynarken yakalandı. Öte yandan şahısların evi kumar oynamak için kiraladığı öğrenildi. Şahıslar, işlemleri için il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kumar oynarken yakalanan bir şahsın binadan çıkarıldığı esnada polis ekiplerini atlatarak kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Şahıslar hakkında Covid-19 tedbirlerini uymamaktan ve kumar oynamaktan işlem yapılacağı öğrenildi. (VK-
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