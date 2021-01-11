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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kumar oynarken yakalanan 14 kişi yeminler etse de ceza yemekten kurtulamadı

Kumar oynarken yakalanan 14 kişi yeminler etse de ceza yemekten kurtulamadı

Polis baskınından görüntü

Para Cezası Polis Kamerası Kahvehane Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ceza yiyen vatandaşlardan görüntü
-Yüzlerini kapatan vatandaşlardan görüntü

( KOCAELİ )- Kapalı olması gereken kahvehanede yakalan 14 şahsa ceza kesildi- Kısıtlama saatlerinde kumar oynadılar kamerayı görünce yüzlerini sakladılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kısıtlamanın başladığı saatlerde kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynarken yakalanan 14 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalananlar yeminler ederek polise dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı. Olay Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamına kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, kahvehane içinde kumar oynayan 14 kişiyi suçüstü yakaladı. Kısıtlama saatinde kahvehanede oyun oynarken yakalan şahıslar, polis kamerasını görünce ise yüzlerini sakladılar. Yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 14 şahıs, polise ceza yememek için yeminler ederek dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı. İşletme içinde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandığı öğrenildi. (MU-GY-
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