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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kumar oynarken baskına uğradılar

Kumar oynarken baskına uğradılar

-Cep telefonu görüntüsü

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

Para Cezası Trol 


- Ardahan merkezde bir evde kumar oynandığı yönünde bilgi edinen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve yaptıkları baskında kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye para cezası kesti. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir evde kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi. Daha sonra eve baskın düzenledi.
Ekipler evde yaptıkları kontrolde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle kabahatler kanunu kapsamında 5344 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 şahsa Covid Tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ihlali sebebiyle toplam 15.750 TL idari para cezası uygulandı. (OY-AT)
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