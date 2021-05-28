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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı

Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı

EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

Polis Polis Merkezi Kıraathane Polis Baskını Polis Ekipleri 

-EKİP ARAÇLARINDAN GÖRÜNTÜ
-ŞAHISLARIN EKİP OTOSUNA BİNDİRİLMELERİ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta kumar oynadığı bilgisi alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı. Baskında polise direnen bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Acılık mevkiinde A.B.’ye ait bir kıraathanede kumar oynadığı bilgisi alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathaneye gelen ekiplerle vatandaş arasında tartışma çıktı. Polise mukavemet gösteren bir kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler kıraathanede bulunan ve kumar oynadığı iddia edilen bazı şahısları da polis otosuna işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.
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