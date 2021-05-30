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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı

Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı

Fenalaşan kişinin hastaneye götürülmesinden görüntü

Hastane Akalan Kumarbaz Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Para ve oyunda kullanılan malzemelerden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Şahısların çıkarılmasından görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de kumar oynayan 12 kişiye operasyon düzenlendi.
Kumar masasında bir anda karşısında polisleri gören kumarbaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldığı adrese operasyon düzenledi.
Bir anda içeriye giren polis ekipleri, 12 kişiyi yakalarken kumar için kullanılan iskambil kağıtları ve pulların yanı sıra masa üzerinde bin 370 TL para ele geçirdi. Kumar masasında karşısında bir anda polis ekiplerini gören bir şahıs ise fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynama gibi suçlardan 12 kişiye toplamda yaklaşık 92 bin TL ceza işlemi uygulandı.
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