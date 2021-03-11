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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kumar ihbarıyla gidilen adrestekilere 'sosyal mesafe' cezası

Kumar ihbarıyla gidilen adrestekilere 'sosyal mesafe' cezası

Emniyet ekiplerince çekilen görüntüler

( ÇANKIRI )- Çankırı'da kumar oynayan 14 şahsa 42 bin lira ceza ÇANKIRI

Kambi Para Cezası 


- Çankırı'da camları siyah perde ile kapanan evde bir araya gelen 14 şahsa sosyal mesafe kuralını ihlalden toplamda 42 bin lira idari para cezası uygulandı. Olay, 23 Şubat günü merkez Cumhuriyet Mahallesi Zeki Ömer Defne Sokak üzerinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese yaptıkları baskında ikametin pencerelerinin siyah perdelerle kapatılarak illegal salona çevrildiğini belirlerken oyun masası ve gizlenmiş şekilde iskambil kağıtları ele geçirdi. Baskın esnasında oyun oynayan birine rastlamayan ekipler, içeride bulunan 14 şahsa korona virüs kuralları gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 42 bin lira idari para cezası uygulandı.
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