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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kumar çadırına baskın kamerada

Kumar çadırına baskın kamerada

Polis operasyonu

Koronavirüs Para Cezası İş Makinesi Akalan Polis Ekipleri 

-Çadırda kumar oynayan gruptan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için çadır kurdular. Çadırda kumar oynayan grup suçüstü yakalandı. Olay Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesine bağlı Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından kaçıp kumar oynamak isteyen bir grup, çadır kurup koronavirüs ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadı. Çadırda kumar oynatıldığı ihbarını alan Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Polis ekipleri çadırlara yaptığı operasyonda, çadır kurup kumar oynayan grup suçüstü yakalandı. Operasyonda koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan 12 kişiye toplamda 50 bin TL idari para cezası uygulanırken, kumar için açılan çadırlar iş makinesi ile yıktırıldı. (HLD-
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