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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kumar borcu nedeniyle kavga ettiği eşini öldürdü

Kumar borcu nedeniyle kavga ettiği eşini öldürdü

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Cenaze Kumar Borcu Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çiftin fotoğrafları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Eşini öldürdükten sonra kayıplara karıştı İSTANBUL

- Başakşehir’de iddiaya göre kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen E. K. ret cevabı aldıktan sonra eşi Nebahat Kurt’u silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay sonrası kaçan ve emekli subay olan E. K.'yı yakalamak için çevrede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Öte yandan çiftin 10 yıl önce evlendiği 2 yıl önce boşanmalarının ardından yeniden nikah masasına oturduğu öğrenildi. Olay, saat 21:00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birlikte yaşadığı eşi ile oturdukları sitenin bahçesinde konuşmaya başlayan E. K. ile eşi Nebahat Kurt arasında tartışma çıktı. Kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen E. K. iddiaya göre tartıştığı eşine yanında bulunan silahla bir el ateş etti, başına kurşun isabet eden Nebahat Kurt yere yığıldı. Olayın ardından E. K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Nebahat Kurt’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sitenin girişine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Nebahat Kurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2'nci kez evlendiler Emekli subay olan E. K. ve ilaç pazarlama sektöründe çalışan Nebahat Kurt çiftinin ilk evliliklerini 10 yıl önce yaptıkları ve 2 yıl önce ayrılmaları sonrası yeniden evlendikleri öğrenildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan zanlı E. K.'yı yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayı öğrenen Nebahat Kurt'un yakınları ise sinir krizleri geçirdi. (SB-HK-
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