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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı

Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı

Polis ekiplerinin baskın anından görüntüler

İlk Müdahale Hastane Para Cezası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ayağı kırışan vatandaşın dışarı çıkartılması
-Ekiplerin vatandaşa müdahale etmesi
-Detay

( KOCAELİ -TEKRAR)- Polisten kaçmak isterken, hastanelik oldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Baskın sırasında polis ekiplerinden kaçmak isterken pencereden aşağı atlayan bir şahsın ayağı kırıldı.Edinilen bilgiye göre Kartepe’de bir villada kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi.
Baskında villa içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Pandemi kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan kumar oynayan 32 kişi ve ikamet sahibi hakkında kumar oynama ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından da adli işlem yapıldı.Polisten kaçmak isterken ayağı kırıldıVillaya baskın yapan polis ekiplerinden kaçmak isteyen bir şahıs ise pencereden aşağı atladı. Yere düşen şahsın ayağı kırıldı. Ayağı kırılan vatandaşı gören polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.
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