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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kumar baskınında mutfak dolabına saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

Kumar baskınında mutfak dolabına saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

Mutfak dolabına saklanması

Para Cezası Jandarma İskambil Kağıdı Akalan Sokağa Çıkma Yasağı 

-Jandarmanın dolabı açması
-İçerde saklanan vatandaş
-içerde kumar oynayan vatandaşlar
-Kumar oynayanlar vatandaşlar

( ANTALYA )- Kapağı açan jandarmayı karşısında bulunca şaşkına döndü- 17 kişiye topam 44 bin TL ceza uygulandı ANTALYA

- Antalya'da jandarma tarafından bir eve yapılan yapılan kumar baskınında 17 kişi yakalandı. Jandarmayı görünce mutfak dolabının içine giren kumarcı da jandarmadan kaçamadı. Dolabın kapağını açan jandarma firari kumarcıyı buldu. Türkiye Genelinde yapılan Huzur Güven uygulaması kapsamında Aksu İlçesinde İ.T. isimli vatandaşa ait müstakil tek katlı evde kumar oynandığına dair alınan duyum üzerine eve baskın yapan jandarma 17 kişinin kumar oynadığı tespit etti. Yapılan aramada masa üzerinde suçta kullanılan ve oyun oynandığı tespit edilen 10 deste iskambil kağıdı ve 2 kutu okey taşı ele geçirilerek el konuldu.LYakalanan bazı vatandaşlar maskelerle gözlerini kapatarak tanınmamaya çalıştı. Kumar oynayan 16 kişi hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden toplam 21 bin 376 TL, Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun kararı gereği sokağa çıkma yasağına uymamaktan topamda 53 bin 550 olmak üzere toplamda 74.926 TL idari para cezası uygulandı.Ev sahibi İ.T. hakkında adli işlem yapıldı.
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