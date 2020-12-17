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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kumar baskınında ceza yağdı

Kumar baskınında ceza yağdı

Polis kamerasından baskın anı

Para Cezası Kapalı Alan Akalan Kamera Polis Ekipleri 

-Dernek binasında kumar oynarken yakalanan vatandaşlar
-Oldukça rahat davranarak poz veren kişiler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına aldırış etmeden bir dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 38 bin 54 lira para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Dutlupaınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı bilgilisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi.
Zile ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden akşam saatlerinde baskın yaptı. Polis ekipleri dernekte yönetici olan S.A. ve 8 kişinin olduğu ve masalardan birinde oyun oynadığı tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 9 kişiye 28 bin 620 lira, 3 kişiye kumar oynamaktan 3 bin 675 lira, dernekte içki sunumundan 1 kişiye 3 bin 180 lira, kapalı alanda tütün kullanımından derneğe 2 bin 579 lira olmak üzere toplamda 38 bin 54 TL para cezası uygulandı. Kumar oynamaya yer sağlamak suçundan dernek yönetici S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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