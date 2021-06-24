-Nurcan karakaş röportaj

-Mehmet emin bal röportaj

-Kızın fotoğrafından görüntü

-Katil zanlısının fotolarından görüntü

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR - ÖZEL) Kumalığı kabul etmeyen Emine öldü, katili 4 buçuk aydır bulunamıyor... Yüreği yanık anne: "Kızım ondan kurtulabilmek için evlenmek istedi"- 2 yıl boyunca peşini bırakmadı, kurşun yağdırdı- "Başka anaların da canları yanmasın. Katili bulun ki içim biraz rahatlasın"- "Kızım ondan kurtulabilmek için evlenmek istedi. Söz için alışverişe gittiğinde onu vurdu" DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da 4 Şubatta 7 çocuk babası kuzeni tarafından kurşuna dizilen Emine Karakaş canından oldu. Annesi o caninin yakalanması için çağrıda bulundu. Olay, Diyarbakır’ın Bismil İlçesine bağlı Selamet Mahallesi’nde 7 çocuk babası ve evli olan Aslan Karakaş’ın 12 yıl önce vefat eden amcasının kızı Emine’ye aşık olarak kuma almak istedi. 4 Şubat'ta Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde yaşanan olayda evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine'yi kuma almak istedi. 16 yaşındaki genç kız 2 yıldır kendisine musallat olan Aslan’ı kabul etmedi. 2 yılda genç kız korkudan ne balkona çıkabildi nede okula gidebildiğini aktaran anne Nurcan Karakaş, kızının korkulu rüyası olduğunu kaydetti.

2 yıl evden çıkamayan genç kız çareyi Batman’dan kendisini istemeye gelen başka biri ile bulmak istedi. Aile kendisini istemeye gelen kişiye 2 yıl sözlü kaldıktan sonra evlenme sözünü alır almaz Batman iline alışveriş için çıkan Emine ve annesi yolda haberi alan cani kuzeni tarafından evinin balkonundan ateş ederek aracında saldırıya uğradı. Ağır yaralı halde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alınan genç kız 4 Şubat'tan 21 Haziran’a kadar yaşam mücadelesi verdi. Emine, 21 Haziran günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canı kuzeni ise güvenlik güçlerinin yakalanması için başlattığı operasyonda henüz yeri tespit edilmediği öğrenildi. Daha 14 yaşında iken şiddet ve taciz gördü Anne Nurcan Karakaş, kızının 2 yıldır katil zanlısı tarafından taciz ve şiddet gördüğünü belirterek kızının okuması ve balkona bile çıkmasına engel olduğunu kaydetti.

Karakaş, “12 yıldır eşim vefat etti, 7 çocuğum var. Kızım daha 14 yaşında iken amcası oğlundan şiddet, taciz ve tehdit görüyordu. Kızım okula gidiyordu, kızımı aşık olmuştu 7 çocuk babası onun yüzünden okulu bıraktı. Aslan Karakaş kızımın hayatını mahvetti, kızım istemiyordu, 7 çocuk babası olduğu için kendisine ‘ağabeyimsin seni ağabey gibi sevdim, sağ kaldığım sürece seninle evlenmem’ diyordu kızım. Kızım ile alışverişe giderken kızımı silahla vurdu. Kızım 3 kurşun ile ağır yaralandı, 5 aydır yoğum bakımdaydı sonra vefat etti. Kızımın katilini bulun, kızım öldü başka gençler ölmesin anneler ağlamasın. Benim ciğerimi parçaladı gitti, başka annelerin ciğeri parçalanmasın. Katili bulun Allah rızası için içim biraz rahatlasın. Kızım ölümü hak etmiyordu, okumak istiyordu, bırakmadılar hayalleri vardı, aldılar. Sonra kızım iyileşmek istiyordu, Aslan Karakaş’ın dayısı ve ablası onu sakladı, çıkarsınlar katili, kızım öldü. Sağ kaldığım sürece onun davasından vazgeçmeyeceğim” dedi.

Kurtulmak için başkasıyla evlenmeye karar verdi Anne Karakaş, kızının evde hapis gibi yaşadığını ve Batman’dan biri tarafından istenilince 2 yıl sözlü kalma şartıyla kızının kurtulması için verdiğini kaydetti.

Bunu duyan cani tarafından kurşuna dizilerek ölüme gönderildiğini belirten anne Karakaş, “Kızım onun yüzünden bir gün Batman’dan onu istemeye geldiler oda hayatını yaşayamadığı, balkona bile çıkamadığı ve okul okuyamadı için evlenmek istedi. Sırf ondan kurtulmak içindi, alışverişe gidip sonrasında söz kesecektik, bize saldırı oldu. Hem söz hem nişan yapacaktık bize ateş açtı” diye konuştu.

Emine’nin teyzesinin eşi Mehmet Emin Bal ise 7 çocuk babası ve hanımı olan bir insan 15 yaşındaki bir kıza böyle bir talepte bulunması ve annenin kabul etmemesi kararı değiştirmediğini aktardı. Bal, “Bu adam kafasına koymuştu, kendisine verilmesini istiyordu, insanlık ve ahlakta olmayan bir şeyi talep etmesi ve karşılık bulamayınca olay yaşandı” şeklinde konuştu.

(MB-AKK-Y)

