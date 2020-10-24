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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kuluçka makinesinde gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kuluçka makinesinde gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kuluçka Makinesi

Kuluçka Makinesi Kaçak Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

-Makineden çıkan kaçak sigaralar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir araç içerisinde kuluçka makinesine gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Mardin'in Midyat İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından, ilçe girişinde durdurulan 1 araç içerisinde yapılan arama neticesinde; kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı belirtildi.
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