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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi

Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi

- Peribacalarındaki yazılar

Borat 

-- Yazıların temizlenmesi
-- Dron görüntüsü
-- Detaylar

( KAYSERİ - DRONE)- Peri bacalarına yazılan yazılar silindi KAYSERİ

- Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde bulunan peribacalarındaki spreyle yazılmış yazılar, uzmanlar tarafından temizlendi. Yeşilhisar İlçesi'ne bağlı Araplı Mahallesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyarlarla yazılan yazılar; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi tarafından koordine edilerek Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları tarafından temizlendi. (TB-
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