Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Somut Olmaya Kültürel Miras” isimli tanıtım filmi



- Külttür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak üzere tanıtım filmi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye’de Somut Olmaya Kültürel Miras” adlı kısa film Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün “https://aregem.ktb.gov.tr/TR-281038/turkiye39de-somut-olmayan-kulturel-miras-tanitim-filmi-.html” internet adresinde yayımlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, Türkiye’nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatların icracısı olan sanatçıların ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi.

Türkiye UNESCO listelerine son olarak Minyatür sanatı ve Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu olan “Mangala/Göçürme”yi kaydettirmişti. UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin listelere kayıtlı 20 kültürel değeri var.



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