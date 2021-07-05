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Kültür ve Turizm Bakanlığı: “Müze kartı ile tüm müzeler yıllık 60 lira”
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı: “Müze kartı ile tüm müzeler yıllık 60 lira”

Kültür ve Turizm Bakanlığı: “Müze kartı ile tüm müzeler yıllık 60 lira”

Bakanlığın twitter paylaşımı

( İSTANBUL )- Galata Kulesi giriş ücreti iddiaları üzerine bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama İSTANBUL

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Twitter 


- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan paylaşımda, tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu kaydedildi. Galata Kulesi Müzesinin fiyatına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Galata Kulesi’nin görselinin de yer aldığı paylaşımda, Tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu kaydedildi.
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