Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan orman yangını açıklaması

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( MUĞLA )-"Yiten ormanlarımızı en kısa sürede yeşertecek, geleceğe çok daha güçlü hazırlanacağız" MUĞLA



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Marmaris’te bankacılılar ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, "Yiten ormanlarımızı en kısa sürede yeşertecek, geleceğe çok daha güçlü hazırlanacağız" dedi.

Bakan Mehmet Ersoy başkanlığında yapılan toplantıya Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bölgedeki turizm yatırımcıları katıldı.

Tüm dünyada bir süredir devam eden pandeminin ve kısa süre önce bölgede çıkan yangınların turizm sektörüne etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için geleceğe dönük iş birlikleri masaya yatırıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Marmaris ve çevresinin sıcak insanı, kumsalı ve doğasıyla Akdeniz’in ve dünyanın en nadir güzelliklerini barındırdığını belirten Bakan Ersoy, bölgenin turizm ve tarım potansiyelinin yüksek olduğunu, ülke ekonomisi için de katma değer üretmeye devam ettiğini söyledi.



Zorlukların aşılmasında ve potansiyelin değerlendirilmesinde kararlı bir çaba gördüğünü aktaran Bakan Ersoy, “Ekonomik faaliyetin desteklenmesinde anlayışlı ve yapıcı bir yaklaşım olduğunu, elbirliği ile çok güzel işlerin başarılabileceğini bir kez daha teyit ettik” dedi.

Bakan Mehmet Ersoy, “Yiten ormanlarımızı en kısa sürede yeşertecek, geleceğe çok daha güçlü hazırlanacağız” ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetimiz, üretimin, ticaretin, yatırımın devam etmesi, istihdamın arttırılması ve dişlilerin döndürülmesi konusunda her türlü desteği ve çabayı göstermeye devam edecek. Hükümetimizin bölgeye, bölgenin ülkemize olan katkısı artarak devam edecek” TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise, pandemi ve yangın nedeniyle geçici zorlukların yaşandığını, bankacılık sektörünün bu zorlukların aşılmasında yapıcı bir yaklaşım içinde olduğunu, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığını belirtti.

Bankacılık sektörünün bölge ekonomisine ve bölgede önemli bir yere sahip olan turizm sektörüne yol arkadaşlığı yaptığını ifade eden Çakar, “Beklentilerimiz normalleşme ile birlikte turizm sektörünün hızlı toparlanması, nakit akımlarının düzelmesi ve yatırımlarına devam etmesidir. Bölge iş insanları ve turizm sektöründeki müşterilerimizle çok yakın bir iletişim, iş birliği ve yapıcı bir ilişki içindeyiz. Nakit akımları geçici olarak aksayan, borçlarını ödemeye niyetli olan girişimcilere her türlü kolaylığı sağladık, destek sağlamaya da devam edeceğiz” dedi.



