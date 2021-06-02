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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kullanılmayan tek katlı ev alev alev yandı

Kullanılmayan tek katlı ev alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

Karya Bild Trol 

-Alevlere teslim olan ev
-İtfaiye ekipleri detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Ferizli ilçesinde kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Ferizli ilçesi Şehit Hacı Uzun Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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