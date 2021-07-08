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Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

İtfaiye ekipleri detay

Güvenlik Önlemi Yangın Altın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Yangına müdahale detay
-Olay yeri detay
-Polisler detay
-detaylar

( KOCAELİ )- İş yerinde çıkan yangın korkuttu KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde ise maddi hasar oluştu.Yangın, sabaha karşı İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan kullanılmayan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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