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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kullanılmayan ev alevlere teslim oldu

Kullanılmayan ev alevlere teslim oldu

ALEVLERE TESLİM OLAN DAİRE

Tahkikat Cep Telefonu Trol 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da kullanılmayan ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanından müdahalesiyle yangın diğer binalara da sıçramadan söndürüldü. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, 3 katlı binanı en üst katından alevler yükseldi. Alevlere teslim olan kullanılmayan daire, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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