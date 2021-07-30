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Kullanılmayan eski fabrikada korkutan yangın
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kullanılmayan eski fabrikada korkutan yangın

Kullanılmayan eski fabrikada korkutan yangın

Yangından görüntü

Fabrika Yangın Altın Yıkım Çalışmaları Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Söndürme çalışmaları
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, daha önceden fabrika olarak kullanılan alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında bulanan özel bir firmaya ait kullanılmayan eski fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın yıkım çalışmaları esnasında atık malzemelerin yanması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan’ın da olay yerinde bulunduğu yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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