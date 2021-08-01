Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cesetlerine ulaşıldı

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( ANTALYA )- Manavgat’ta kayıp olarak aranan yaşlı çift yangında yanarak can verdi- Cesetlere yaşlı çiftin evlerinden 500 metre uzaklıkta ulaşıldı ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde çıkan orman yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi’nde kayıp olarak aranan çiftin evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Çıkan yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi’nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60), Andire Yiğit Okur (58)’un öğle saatlerinde cansız bedenlerine evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde ulaşıldı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda 112 ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi. (EG-

