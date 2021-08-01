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Küle dönen mahallede günler sonra cesetlerine ulaşılan yaşlı çifte bırakılan not yürekleri burktu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Küle dönen mahallede günler sonra cesetlerine ulaşılan yaşlı çifte bırakılan not yürekleri burktu

Küle dönen mahallede günler sonra cesetlerine ulaşılan yaşlı çifte bırakılan not yürekleri burktu

Yaşlı çiftin evinden detay

Jandarma Akalan Yangın Yaşlı Çift Orman Yangını 

-Bırakılan not detay
-Kapıda bekleyen köpek detay
-Evin içerisinden detay
-Cenaze tabutlar detay
-Jandarma ekipleri detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) -- Yaşlı çiftin köpekleri bir an olsun evin kapısından ayrılmadı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde çıkan orman yangınında kayıp olarak aranan yaşlı çiftçin cesetlerine evlerinden 500 metre uzaklıkta bulundu. Yaşlı çiftin evlerinin kapısında arkadaşları tarafından bırakılan “Fahri bizimle irtibat kur. Herkes sizi merak ediyor” yazılı not adeta yürekleri burktu. Öte yandan yaşlı çiftin köpeklerinin ise bir an olsun kapıdan ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı çiftin evinin tamamen yanmış olduğu gözlendi. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Çıkan yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi’nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60), ve Alman uyruklu eşi Andire Yiğit Okur (58)’un öğle saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda 112 ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmede yaşlı çiftin evlerinin yanmaya başlamasının ardından kaçarken alevlere yakalandığı değerlendiriliyor. Öte yandan yaşlı çiftin evinde yapılan incelemede kapıda yazılı olan not dikkatlerden kaçmadı. Notta yaşlı çiftin arkadaşları tarafından yazılan, “Fahri bizimle irtibat kur. Herkes sizi merak ediyor” sözleri adeta yürekleri burktu. Öte yandan yaşlı çiftin köpeklerinin ise bir an olsun kapıdan ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (EG-
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