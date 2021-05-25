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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı

Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı

Binadan yükselen alevlerden ve dumanlardan görüntü

Polis Gökyüzü Cep Telefonu Müstakil Ev Yükselen 

-Kullanılamaz hale gelen evin fotoğrafı
-Kuran-ı Kerim'in fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadıYangın, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Yangının rüzgarla kısa sürede büyümesiyle ev bir anda alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında müstakil ev ve evdeki eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim’in alevlerin arasından sağlam çıkması ise dikkat çekti. Yangın esnasında binadan yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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