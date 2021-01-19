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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kulakları kesilen Pitbull tedavi altına alındı

- Kulakları kesilen Pitbull tedavi altına alındı

PİTBUL EKİPLER TARAFINDAN BARINAĞA GÖTÜRÜLMESİ

Para Cezası Köpek Harekete Geç 

-FOTOĞRAF VETERİNER TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da Pitbull cinsi bir köpeğin kulaklarını kesen şahsa 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Sosyal medya üzerinden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, kulakları kesilmiş Pitbull cinsi köpek ile karşılaştı. Sahibi tarafından kulakları kesilmiş Pitbull cinsi köpeği gören ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, köpeği koruma altına alırken, köpeğin kulaklarını kesen M.R.A. isimli şahsa ise 11 bin 467 TL idari para cezası uyguladı. Yaralı köpek Iğdır Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi tarafından teslim alınarak koruma altına alındı. Tedavisi yapılan köpeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ET-ÖB-Y)
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