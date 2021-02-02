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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kulakları kesilen köpek tedavi altında

Kulakları kesilen köpek tedavi altında

YARALI KOPEKTEN GORÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Hayvan Severler Köpek Saldırı Hayvan 


- Bursa'nın İznik ilçesinde kulakları kesilen köpek, tedavi altına alındı. İznik'te, bir çiftçiye sahiplendirilen köpeğin kulakları, iddiaya göre sürüyü beklerken 'kurtların saldırısına uğramasın' diye kesildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından hayvan severler devreye girdi. Sokak Hayvanlarını Koruma (SOHAYKO) Derneği yaralı köpeği sahiplenerek rehabilite edilmek üzere İstanbul'a götürdü SOHAYKO Derneği Başkanı Elçin Yasin, “Köpek daha önce havladığı iddiasıyla barınağa alınmış. Daha sonra sahiplendirilmiş. Dün köpek mahallede kulakları kesik halde bulunmuş. Bize gelen ihbar sonrası hayvanı alıp ilk müdahaleyi yaptık. Büyük ihtimalle falçata ile kesilmiş, kafa derisinde de eksikler var. Köpek insanlardan çok korkuyor. Rehabilitasyon merkezlerinde tekrar insanlara güvencesinin sağlanması gerekiyor. Bunu yapanlar cezalandırılmalıdır” diye konuştu.

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