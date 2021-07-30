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Kula'da orman yangını korkuttu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kula'da orman yangını korkuttu

Kula'da orman yangını korkuttu

yangın bölgesi

Ağrı Merkez Orman Yangını Helikopter Çağrı Merkezi Yangına Müdahale 

-vatandaşların yangına müdahalesi
-yangın söndürme çalışmaları
-detaylar
-mahalle sakini Muharrem Çetinkaya röportaj

( MANİSA )-Zamanında müdahale, orman yangının büyümesini önledi MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Topuzdamları Mahallesi'nde çıkan orman yangını, zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Mahallei vatandaşların da seferber olduğu yangında 10 dönüm boş zirai alan ve 10 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Orman yangınlarının gündemde olduğu son günlerde, bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Kula ilçesine bağlı Topuzdamları Mahallesi'nin Kalafat mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye yakın olan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 3 asayiş timi ile mahalle halkının seferber olduğu yangına 1 keşif helikopteri, Kula Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz, 20 traktör,1 dozer,1 pikap, 4 İtfaiye aracı müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 10 dönüm boş zirai alan ve 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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