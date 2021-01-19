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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kuğuların kış keyfi

- Kuğuların kış keyfi

Kuğulardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Köpek Hayvan Irak Sokak Hayvanları Trol 


- Ankara’nın en güzel parklarından Kuğulu Park’ın sakini olan kuğular, ördekler ve kazlar bir kısmı buz tutan havuzlarında kış aylarının keyfini çıkarıyor. Merkezi konumu ve güzelliğiyle Başkent Ankara’nın en özel parklarından olan Kuğulu Park’ın su kuşları yazın olduğu gibi kış aylarının da keyfini çıkarıyorlar. Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından düzenli olarak kontrolleri yapılan ve Belediye ekiplerince özenle beslenen kuğular, kazlar ve ördeklerin keyifleri yerinde. Bir kısmı buz tutan havuzlarında vakit geçiren su kuşlarına vatandaşların ilgisi de yoğun oluyor. Çankaya Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmuyor. İlçede belirlenen noktalara sokakta yaşayan köpekler ve kediler için düzenli olarak mama bırakma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. (BC -BA-Y)
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