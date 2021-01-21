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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuğular ve ördeklerin donan gölette yaşam mücadelesi

Kuğular ve ördeklerin donan gölette yaşam mücadelesi

Donan Gölden detay

Yaşam Mücadelesi İlginç Görüntü Hayvan 

-Kuğulardan detay

( ESKİŞEHİR )- Sazova Parkı kış ve pandemi nedeniyle boş kaldı, kısmen donan gölette yaşayan kuğular, ördekler zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de yaşanan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken insanlar kadar hayvanlarda bu durumdan nasibini alıyor.Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de yaşanan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yaz aylarında insanların uğrak yeri olan Sazova Bilim Kültür Ve Sanat Parkı kış ve pandemi nedeniyle boş kaldı. Boş kalan parkın göletinde yaşayan kuğular, ördekler zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Büyük bir kısmı donmuş olan gölette sadece küçük bir alanda yüzebilen hayvanların buzun altına girmiş ve buz üzerindeki yiyeceklerle karınlarını doyurmaları dikkatlerden kaçmadı. Buz üstünde tüneyen ve yürümeye çalışan hayvanlar ilginç görüntüler oluşturdu.
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