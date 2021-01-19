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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

OLAY YERİ EKİP ÇALIŞMALARI

( MALATYA ) - MALATYA

Polis Polis Merkezi Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Malatya iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, 20.20 sularında Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde iki kişi arasında küfürleşme mevzusu nedeniyle başlayan sözlü tartışmaya tarafların arkadaşlarının da katılmasıyla olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Sadreddin Konevi Caddesi'nde başlayan Sığırcık Sokak'ta devam eden olayda R.A. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sırt bölgesine isabet alan 25 yaşındaki E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipleri olayın şüphelisi R.A.'yı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte Sebat Sokak'ta yakalayarak gözaltına alırken, olaya karıştıkları değerlendirilen 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (HE-
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