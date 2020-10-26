Kudüs’te yüzlerce kişi Fransa’yı protesto etti



- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler, Filistin’in başkenti Kudüs’te yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Fransa’da Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Filistin’in başkenti Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Al-Ram kasabasında yüzlerce kişi Fransa karşıtı gösteri düzenledi.

Göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atarak, Fransa bayrağı ve Macron posterlerini ateşe verdiler. Protestocular, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundular. Macron, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz" ve "İslamcıların Fransa'da geleceği asla olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.



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