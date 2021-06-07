Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kudüs’te otopark zemini çöktü

- Kudüs’te otopark zemini çöktü

olay yeri

Hastane Çökme Anı İşgal Sivil Savunma 

-çökme anı

( KUDÜS ) KUDÜS

- İşgal altındaki Kudüs’te bir hastanenin otoparkının zemini çökmesi sonucu oluşan çukura araçlar teker teker düştü. İşgal altındaki Kudüs’te bulunan bir hastanenin otoparkının zemini çöktü. Aniden çöken zemin nedeniyle otoparkta büyük çukur oluşurken otoparkta bulunan peş peşe çukura düştü. Olayda ölü ve ya yaralı olmazken sivil savunma ekipleri, oluşan çukura düşen olma ihtimaline karşı çalışmalar gerçekleştirdi. Polis, çevrede yeni çökmeler olabileceği gerekçesiyle halkı bölgeden uzaklaştırdı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement