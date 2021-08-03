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- Kudüs’te ormanda büyük yangın
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Kudüs’te ormanda büyük yangın

- Kudüs’te ormanda büyük yangın

Yangından detay

Kurtarma Ekibi Yangın Ormanlı İsrail Ormanlık Alanda Yangın 

-Yollarda yaşanan yoğunluk

( KUDÜS ) KUDÜS

- İşgal altındaki Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı. İsrail işgali altındaki Kudüs’te İsrail’e bağlı Shorish yerleşim bölgesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için İsrail tarafından bölgeye 15 yangın söndürme uçağı gönderildi. İsrail Kudüs İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “Karadan 9 itfaiye ve kurtarma ekibi yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın çeşitli yönlerden ve güçlü bir şekilde büyüyor. Olay yerine takviye ekipler ve yangın söndürme uçakları istedik" ifadelerini kullandı. Gökyüzü siyah dumanlarla kaplanırken Kudüs karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken yangının henüz kontrol altına alınmadığı öğrenildi.
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