Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

: - Göstericilerin slogan atmasıKUDÜS - Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde meşaleler taşıyan göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar attı.
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