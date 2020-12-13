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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri



: - Göstericilerin slogan atmasıKUDÜS - Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.
Ellerinde meşaleler taşıyan göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar attı.

Koronavirüs İstifa Yolsuzluk 

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