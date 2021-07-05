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- Kudüs’te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kudüs’te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı

- Kudüs’te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı

-İsrail’in Filistinlilere müdahalesi

( KUDÜS ) KUDÜS

Politika Protesto Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz Havai Fişek 


- Filistin’in başkenti Kudüs’ün Silvan bölgesinde İsrail güçleri, İsrail’in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere saldırdı. Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Silvan’daki el-Bustan semtinde İsrail’in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri saldırdı. Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan İsrail güçlerine Filistinliler havai fişek ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda yaralananların sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı. İsrail, el-Bustan’da yaklaşık 100 evi ruhsat eksikliği bahanesiyle yıkmayı planlıyor.
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