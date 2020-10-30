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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Kudüs'te doğan genç, pasaportuna doğum yeri olarak İsrail'i yazan ilk ABD'li oldu

- Kudüs'te doğan genç, pasaportuna doğum yeri olarak İsrail'i yazan ilk ABD'li oldu

-Büyükelçinin pasaportu ABD’li gence verdiği anlar

( KUDÜS ) KUDÜS

Politika Empoze Uluslararası Başkent İsrail 


- ABD, işgal altındaki Filistin’in başkenti Kudüs'te doğan bir Amerikan vatandaşının pasaportuna doğum yerini Kudüs yerine ilk kez İsrail’i yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada, Kudüs'te doğan ABD vatandaşlarının pasaport işlemlerinde doğum yerini İsrail olarak seçebileceğini ve İsrail olarak seçmeyen vatandaşların doğum yerinin ise Kudüs olarak kalabileceğini açıklamıştı. Kararın ardından İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, işgal altındaki Kudüs'te doğan bir Amerikan vatandaşının pasaportunda doğum yerini Kudüs yerine ilk kez İsrail yazdı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, doğum yerini Kudüs'ten İsrail'e değiştiren ABD vatandaşı 18 yaşındaki Menachem Zivotofsky'e ilk pasaportu teslim etti. Büyükelçi, Friedman Zivotofsky'e "Doğduğunuz bir ülke var ve bu İsrail Devleti. Başkan Trump'ın bunu başlattığı için teşekkür ediyorum" dedi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kudüs'te doğanlar için pasaport politikasının değiştirilmesinin uluslararası hukuku ve uluslararası kararları ihlal ettiğini aktardı. Rudeyne, "Trump yönetiminin ABD seçimlerinden önce sahada bir gerçeklik empoze etme girişimleri gerçeği değiştirmeyecek. Doğu Kudüs işgal edilmiş bir toprak. İslami ve Hıristiyan kutsallıklarıyla Doğu Kudüs kırmızı bir çizgidir ve tüm bölgede güvenlik ve istikrarın özüdür” dedi.

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