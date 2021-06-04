- Kudüs'te çalılık alanda korkutan yangın: alevler 50 dönüm alana yayıldı

-söndürme çalışmaları

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( KUDÜS ) KUDÜS



- İsrail işgali altındaki Kudüs'te çalılık alanda çıkarak yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle tahliye emri verildi.

İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'te güneybatısındaki Tzova ve Tzur Hadassah yerleşim yerlerinin yakınında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, yoğun duman gökyüzünü sardı. İsrail polisi, alevlerin tehdit ettiği Tzur Hadassah kasabasındaki evlerden tahliye işlemine başlandığını Eshed, Rekhasim ve Tlalim sokağında ikamet edenlerin evlerini derhal boşaltmaları yönünde talimat verildiğini belirtti.

İtfaiye yetkilileri, 50 dönüm alana yayılan yangını söndürmek için 16 itfaiye ekibi ve 6 söndürme uçağının görevlendirildiğini kaydetti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar yaralı ya da can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

