Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kudüs'te çalılık alanda korkutan yangın: alevler 50 dönüm alana yayıldı

- Kudüs'te çalılık alanda korkutan yangın: alevler 50 dönüm alana yayıldı

yoğun duman detay

Polis İtfaiye Aracı Gökyüzü İsrail 

-söndürme çalışmaları
-itfaiye aracı
-çalışmalar detay

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail işgali altındaki Kudüs'te çalılık alanda çıkarak yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle tahliye emri verildi.
İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'te güneybatısındaki Tzova ve Tzur Hadassah yerleşim yerlerinin yakınında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, yoğun duman gökyüzünü sardı. İsrail polisi, alevlerin tehdit ettiği Tzur Hadassah kasabasındaki evlerden tahliye işlemine başlandığını Eshed, Rekhasim ve Tlalim sokağında ikamet edenlerin evlerini derhal boşaltmaları yönünde talimat verildiğini belirtti.
İtfaiye yetkilileri, 50 dönüm alana yayılan yangını söndürmek için 16 itfaiye ekibi ve 6 söndürme uçağının görevlendirildiğini kaydetti.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar yaralı ya da can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement