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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kudüs’te binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail’i protesto etti

- Kudüs’te binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail’i protesto etti

Protestodan detay

( KUDÜS ) KUDÜS

Teravih Namazı Protesto Çatışma İsrail Saldırı 


- İşgal altındaki Kudüs’te binlerce Filistinli, İsrail'in Ramazan ayında da devam ettiği saldırılara karşı Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi.
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ederken, işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi. Teravih namazının ardından gerçekleştirilen gösteriye binlerce Filistinli katılırken, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın İsrail saldırılarından korunması çağrısı yapıldı. Göstericiler ayrıca, Filistin direniş gruplarından da İsrail güçlerinin söz konusu saldırılarını durdurmalarını talep etti. Kudüs’te Ramazan ayının başlangıcından bu yana Filistinlilere yönelik saldırıların artmasına karşı bugün Gazze’de de gösteri düzenlenmişti. Dün gece Kudüs'ün birkaç mahallesinde Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 105 Filistinli yaralanmış, 50 kişi de tutuklanmıştı.
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