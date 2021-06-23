KUDÜS - Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı
- Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında kavga yaşanması - İsrail güçlerinin müdahalesi - Koalisyon ortağı İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Birleşik Arap Listesi'nden Sami Ebu Şahade'nin açıklamasıKUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı, İsrail polisi Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahale etti.
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