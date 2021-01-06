Kudüs şairi Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı

-Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığında anma programı düzenlenmesi

- mezarı başına gelenler

-Kuranı Kerim okunması

-Duaların edilmesi

-Açıklamanın yapılması

-Genel detay ve görüntüler,



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Yazar, şair ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın ölümünün 21. yılı dolayısıyla Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığında anma programı düzenlendi.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 21. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı. Harran Kapı Mezarlığındaki anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Anma programına katılan Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Şair İnan’ı mezarı başında andıklarını belirterek, “Kudüs Şairi, bilge sendikacı, eğitimci, yazar ve dava adamı olan Mehmet Akif İnan’ı vefatının 21. yıl dönümünde mezarı başında rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada sevenleri olarak Fatihalarımızı ve dualarımızı ediyoruz” ifadelerini kullandı. Pandemi dolayısıyla az sayıda katılımcının maske ve mesafe kuralları kapsamında katıldığı anma programına, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’da telefonla bağlandı. Yalçın, İnan’ın bıraktığı eserleri ile anılmaya devam edileceğini söyledi.



Anma programı, İnan’ın yakınları ve sevenlerinin mezarı başında dua etmeleri sonrası son buldu. "Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000'de vefat etmişti. (BB-SD-



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