Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
KUDÜS - Onlarca Yahudi yerleşimci, 3 hafta aradan sonra İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS - Onlarca Yahudi yerleşimci, 3 hafta aradan sonra İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

- Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid - i Aksa'ya baskın düzenlemesi - İsrail polisinin bazı Filistinlileri gözaltına alması - Filistinli bir kadının baygınlık geçirmesiOnlarca Yahudi yerleşimci, 3 hafta aradan sonra İsrail polisi eşliğinde Mescid - i Aksa'ya baskın düzenledi - İsrail polisi, 4'ü Kudüs İslami Vakıflar İdaresi çalışanı 5 kişiyi gözaltına aldıKUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra baskın yaptı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen Yahudi yerleşimcilerin Harem - i Şerif'e girmesine izin verdi.İsrail polisinin, baskından önce ibadet edenleri alandan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.Açıklamada, Vakıflar İdaresinden Mescid - i Aksa muhafızı Fadi Alyan'ın yanı sıra İdareye bağı Aksa'nın Yeniden İmarı Komitesinden İsa ed - Dibağ ve Basim Zağir, Aksa'daki el yazmaları bölümünde görevli Ali Vazuz ile ibadet için gelenlerden bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye ise İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüs lü gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.Güvenlik güçleri ayrıca Harem - i Şerif'in kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi bazı kısıtlamalar getirdi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu da (KAN) 3 hafta aradan sonra Harem - i Şerif'in Yahudi yerleşimciler için açıldığını aktardı.KAN, Aksa'da şiddetli çatışmaların yaşandığı ramazan ayının son 10 gününden bu yana bölgenin fanatik Yahudilere kapalı olduğu haberine yer verdi.Yahudi yerleşimciler, gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid - i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid - i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid - i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Ramazan Ayı Çatışma İsrail Yazılı Açıklama İşgal 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement