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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KUDÜS - Mescid-i Aksa’da gösteri

KUDÜS - Mescid-i Aksa’da gösteri

- Namazın ardından Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan Filistinlilerin, Mescid - i Aksa ve Gazze'ye destek için sloganlar atmasıİsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs ’te bulunan Mescid - i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid - i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.Filistinliler daha sonra Mescid - i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

Ses Bombası Cuma Namazı Alabalık İsrail Plastik Mermi 

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