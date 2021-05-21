KUDÜS - Mescid-i Aksa’da cuma namazı (2)

: - Mescid - i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanlar - Filistinli bir kadının namaz öncesi şeker dağıtmasıKUDÜS (AA) Kudüs 'teki binlerce Filistinli, cuma namazını Mescid - i Aksa’da kıldı. Namazın ardından Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan cemaat, Mescid - i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
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