KUDÜS - Mescid - i Aksa'da "ateşkes" sevinci - Mescid - i Aksa'da toplanan Filistinliler bayraklarla ve sloganlarla ateşkesi kutlamasıKUDÜS (AA) - İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, sevinç gösterisinde bulundu.
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