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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

KUDÜS - İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

- Kontrol noktası detayları - İsrail polisinin kimlik kontrolü - Harem - i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldıKUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid - i Aksa’ya girişini engelledi.Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs ’te bulunan Mescid - i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı.Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem - i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi.Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid - i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi.İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid - i Aksa'ya girişine izin vermemişti.İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs ’e gelişleri için izin istiyor. - Hutbede Mescid - i Aksa'ya dua edildiÖte yandan Harem - i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı.İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid - i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı.Filistinlilerin Harem - i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid - i Aksa için dua etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem - i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.

Cuma Hutbesi İslam Cuma Namazı İsrail Yazılı Açıklama 

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