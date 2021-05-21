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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı

KUDÜS - İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı



: - İsrail polisinin cuma namazından çıkan Filistinlilere müdahale etmesi - Avludaki Filistinlilerin uzaklaşmaya çalışması - Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesiKUDÜS (AA) - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs ’te bulunan Mescid - i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate karşı plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid - i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı.Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.Filistinliler, daha sonra Kubbetu’s Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi.Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.Öte yandan, İsrail polisinden yapılan açıklamada, cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride çok sayıda kişinin taş ve molotofkokteyli attığı ifade edildi.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid - i Aksa’daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Ses Bombası Cuma Namazı Alabalık Yazılı Açıklama Plastik Mermi 

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